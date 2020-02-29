"Монако" с Головиным потерял очки в матче с "Реймсом" и другие результаты 28-го тура Лиги 1

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"Монако" с Головиным потерял очки в матче с "Реймсом" и другие результаты 28-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 28-го тура французской Лиги 1.

"Монако" - "Реймс" 1:1

Голы: Бен-Йеддер (пен), 31 - 1:0, Камара, 58 - 1:1

"Монако": Лекомт, Глик, Хенрихс, Бадиашиле, Балло-Туре, Головин, Фофана, Бакайоко (Тчуамени, 78), Кейта Бальде (Йоветич, 66), Бен-Йеддер, Слимани.

"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Дисаси, Фоке, Камара, Дингоме (Зенели, 85), Ромао, Мунеци, Конан, Туре (Диа, 67), Донис (Думбия, 80).  


"Брест" - "Анжер" 0:1

Гол: Баокен, 43 - 0:1

"Брест": Ларсоннер, Бело, Перро, Шардонне, Дюверн, Белькебла, Грансир (Кур, 80), Баттоккио (Отре, 73), Ласн (Менди, 66), Кардона, Шарбонье.

"Анжер": Петкович, Думбия, Траоре, Тома, Бамба, Капель, Фюльжени, Бобишон (Перейра Лаже, 69), Сантамария, Тиуб (Павлович, 89), Баокен (Алиуи, 75).


"Тулуза" - "Ренн" 0:2

Голы: Буриго, 3 - 0:1, Мауасса, 83 - 0:2

"Тулуза": Гойкоэчеа, Силла, Габрильсен, Диаките, Рохель, Венкер, Буагар (Кулурис, 82), Доссеви (Саид, 72), Сангаре, Градель, Саного (Лейя-Исека, 57).

"Ренн": Менди, Ньяньон (Желен, 74), Траоре, Да Сильва, Мауасса, Буриго, Нзонзи, Рафинья (Те, 71), Камавинга, Дель Кастийо, Ньянг (Юну, 85).


"Монпелье" - "Страсбур" 3:0

Голы: Саванье (пен), 57 - 1:0, Лаборд, 61 - 2:0, Саванье, 65 - 3:0

"Монпелье": Рульи, Ле Таллек, Илтон, Конгре, Варгас (Юн Ил Лок, 79), Ристич, Ферри (Шотар, 66), Саванье, Молле, Лаборд (Самбия, 73), Делор.

"Страсбур": Зельс, Лала, Кароль, Коне, Джику, Томассон, Лиэнар (Сиссоко, 69), Белльгард, Митрович, Ажорк (Уорис, 66), Мотиба (Зои, 81).


"Амьен" - "Метц" 0:1

Гол: Булая, 26 - 0:1

"Амьен": Гюртнер, Алеэсами, Жалле, Шеджу, Опоку, Какута, Монкондюи, Диабате (Мбенза, 75), Блен (Зунгу, 63), Отеро (Годдос, 46), Конате.

"Метц": Укиджа, Бойе, Бронн, Делен, Сантонз, Ндорам, Маига, Пажо, Булая (Ангбан, 85), Ньян, Амброз (Нгетте, 76).

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8 Страсбур Страсбур 27 38
9 Лион Лион 26 37
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