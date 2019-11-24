"Монако" с Головиным проиграл "Бордо"

Теги монакобордо

"Монако" с Головиным проиграл "Бордо"

В 14-м туре французской Лиги 1 "Монако" на выезде проиграл "Бордо".

Теперь "Бордо" занимает третье место, а "Монако" остался на 14-м. Отметим, что Александр Головин провел полный матч.

"Бордо" - "Монако" 2:1

Голы: Слимани, 15 - 0:1, Пабло, 29 - 1:1, де Превиль (пен), 69 - 2:1

"Бордо": Костиль, Кватенг, Бенито, Пабло, Тчуамени (Адли, 87), Жонатан Кафу (Пундже, 90), Башич, Калу, Маджа, Хван Ый Чжо (Бенрау, 70), де Превиль.

"Монако": Лекомт, Марипан, Жемерсон, Бадиашиле (Кейта Бальде, 75), Хенрихс, Головин, Бакайоко (Огюстен, 82), Жил Диаш, Желсон Мартинш (Агиляр, 69), Слимани, Бен-Йеддер.

Удаление: Слимани (67).  

Читайте также: "Лион" перед матчем с "Зенитом" обыграл "Ниццу" и вышел на 5-е место в Лиге 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом"

"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 14 33
2 Анжер Анжер 14 24
3 Марсель Марсель 13 22
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 13 21
5 Реймс Реймс 14 20
6 Нант Нант 14 20
7 Лион Лион 14 19
8 Монпелье Монпелье 13 19
9 Бордо Бордо 13 19
10 Лилль Лилль 14 19
11 Брест Брест 14 18
12 Ренн Ренн 13 18
13 Страсбур Страсбур 14 18
14 Монако Монако 13 18
15 Ницца Ницца 14 17
16 Амьен Амьен 14 16
17 Дижон Дижон 14 15
18 Метц Метц 14 14
19 Тулуза Тулуза 13 12
20 Ним Ним 13 11
Полная таблица

топ-5 тегов