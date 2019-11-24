"Монако" с Головиным проиграл "Бордо"
В 14-м туре французской Лиги 1 "Монако" на выезде проиграл "Бордо".
Теперь "Бордо" занимает третье место, а "Монако" остался на 14-м. Отметим, что Александр Головин провел полный матч.
"Бордо" - "Монако" 2:1
Голы: Слимани, 15 - 0:1, Пабло, 29 - 1:1, де Превиль (пен), 69 - 2:1
"Бордо": Костиль, Кватенг, Бенито, Пабло, Тчуамени (Адли, 87), Жонатан Кафу (Пундже, 90), Башич, Калу, Маджа, Хван Ый Чжо (Бенрау, 70), де Превиль.
"Монако": Лекомт, Марипан, Жемерсон, Бадиашиле (Кейта Бальде, 75), Хенрихс, Головин, Бакайоко (Огюстен, 82), Жил Диаш, Желсон Мартинш (Агиляр, 69), Слимани, Бен-Йеддер.
Удаление: Слимани (67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Анжер
|14
|24
|3
|Марсель
|13
|22
|4
|Сент-Этьен
|13
|21
|5
|Реймс
|14
|20
|6
|Нант
|14
|20
|7
|Лион
|14
|19
|8
|Монпелье
|13
|19
|9
|Бордо
|13
|19
|10
|Лилль
|14
|19
|11
|Брест
|14
|18
|12
|Ренн
|13
|18
|13
|Страсбур
|14
|18
|14
|Монако
|13
|18
|15
|Ницца
|14
|17
|16
|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
|15
|18
|Метц
|14
|14
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|13
|11