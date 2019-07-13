"Монако" с Головиным проиграл "Лозанне" в товарищеском матче
В рамках товарищеской игры "Монако" проиграл швейцарской "Лозанне".
Отметим, что Александр Головин сыграл 45 минут и покинул поле при счете 0:0.
"Лозанна" - "Монако" 2:1
Голы: Боскилиа, 65 - 0:1, Туркес, 67 - 1:1, Ндой, 87 - 2:1
"Монако": Бенальо (Нарди, 46), Жемерсон, Панзо, Глик (Силла, 46), Шадли (Аолу, 46), Фабрегас, Рони Лопеш, Головин (Боскилиа, 46), Жил Диаш, Мартинш, Кардона (Налду, 46).
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