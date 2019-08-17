"Монако" с Головиным проиграл "Метцу" и другие результаты 2-го тура Лиги 1

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"Монако" с Головиным проиграл "Метцу" и другие результаты 2-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 2-го тура французской Лиги 1.

"Метц" - "Монако" 3:0

Голы: Диалло (пен), 11 - 1:0, Диалло, 53 - 2:0, Коад, 66 - 3:0

"Метц": Укиджа, Бойе, Сунзу, Делен, Сантонз, Маига (Фофана, 77), Коад, Булая (Амброз, 87), Ангбан, Нгетте (Ньян, 74), Диалло.

"Монако": Лекомт, Жемерсон, Агиляр, Бадиашиле, Балло-Туре, Желсон Мартинш, Головин, Оньекуру (Жил Диаш, 70), Бошилья (Кейта Бальде, 56), Глик, Бен-Йеддер (Фостер, 74).

Удаление: Агиляр (34).


"Амьен" - "Лилль" 1:0

Гол: Гирасси, 70 - 1:0

"Амьен": Гюртнер, Жалле, Гуано, Дибасси, Алеэсами, Аколо (Талаль, 72), Какута, Блен, Монкондюи (Зунгу, 82), Годдос, Гирасси (Конате, 88).

"Лилль": Меньян, Фонте, Брадарич, Челик, Тиагу Джало, Языджи (Тиаго Майя, 80), Андре, Иконе (Реми, 77), Сумаре, Бамба (Веа, 84), Осимхен.

Удаление: Сумаре (39).


"Бордо" - "Монпелье" 1:1

Голы: Делор, 22 - 0:1, Маджа, 69 - 1:1

"Бордо": Костиль, Сабали (Бриан, 86), Мешер, Пабло, Бенито, Башич (Маджа, 46), Отавио, Калу, Косьельни, Хван Ый Чжо (Бенрау, 63), де Превиль.

"Монпелье": Рульи, Ойонго, Педру Мендеш, Конгре, Суке, Ле Таллек, Ристич (Долли, 81), Ферри, Илтон, Делор (Камара, 86), Лаборд.


"Тулуза" - "Дижон" 1:0

Гол: Макенго, 54 - 1:0

"Тулуза": Рене, Диаките, Морейра, Силла, Амьян, Доссеви (Саид, 86), Сангаре, Макенго (Буагар, 77), Венкер (Сидибе, 80), Градель, Кулурис.

"Дижон": Рунарссон, Альфонс, Манга, Шафик, Лотоа (Сумаре, 81), Амальфитано (Кейта, 68), Ндонг, Балде (Саммаритано, 57), Кулибали, Тавареш, Жанно.


"Ним" - "Ницца" 1:2

Голы: Сипрьен (пен), 10 - 0:1, Ганаго, 16 - 0:2, Рипар (пен), 45 - 1:2

"Ним": Бернардони, Мартинес, Мигель, Алакуш, Бриансон, Валль (Филиппото, 78), Вальдивия (Сарр, 58), Дульевич (Стояновски, 68), Бобишон, Рипар, Ферхат.

"Ницца": Клемантия, Коли, Бюрне, Данте, Эрей, Тамез, Сипрьен, Сако (Пельмар, 53), Ле-Мелу, Лусамба (Сиссе, 76), Ганаго (Тюрам, 83).

Удаления: Коли (51), Мартинес (90), Бриансон (90).

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