"Монако" с Головиным проиграл "Ницце" и другие результаты 28-го тура Лиги 1

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"Монако" с Головиным проиграл "Ницце" и другие результаты 28-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 28-го тура французской Лиги 1.

"Ницца" - "Монако" 2:1

Голы: Бен-Йеддер, 32 - 0:1, Дольберг, 59 - 1:1, Дольберг, 90 - 2:1

"Ницца": Бенитес, Ваге, Данте, Сарр, Дурмиси (Эрей, 56), Ле-Мелу, Данило, Унас (Маолида, 77), Лусамба (Ганаго, 85), Клод-Морис, Дольберг.

"Монако": Лекомт, Агиляр, Балло-Туре, Глик, Марипан, Бакайоко, Фофана, Головин, Фабрегас (Слимани, 72), Бен-Йеддер, Йоветич.

Удаление: Йоветич (86).


"Анжер" - "Нант" 2:0

Голы: Бобишон, 48 - 1:0, Тома, 53 - 2:0

"Анжер": Бютель, Думбия, Тома, Бамба, Ульд-Халед (Мангани, 60), Бобишон, Фюльжени, Тиуб (Эль-Мелали, 83), Сантамария, Траоре, Баокен (Алиуи, 74).

"Нант": Лафон, Аппиа, Траоре, Паллуа, Луза, Бамба (Лимбомбе, 74), Блас (Кулибали, 83), Туре, Саймон, Абед (Эмон, 59), Жиротто.  


"Дижон" - "Тулуза" 2:1

Голы: Мендиль, 40 - 1:0, Буагар, 41 - 1:1, Агерд, 53 - 2:1

"Дижон": Рунарссон, Манга, Агерд, Шафик, Лотоа, Саммаритано (Кадис, 77), Ндонг, Балде (Бальмон, 86), Мендиль, Тавареш, Мавидиди (Амальфитано, 70).

"Тулуза": Рене, Силла, Рохель, Габрильсен, Диаките, Макенго, Коне, Градель (Саного, 65), Буагар (Адли, 77), Саид (Лейя-Исека, 84), Кулурис.


"Метц" - "Ним" 2:1

Голы: Нгетте, 7 - 1:0, До, 49 - 1:1, Бойе, 81 - 2:1

"Метц": Укиджа, Юдоль, Бойе, Сантонз, Бронн, Пажо, Маига (Ангбан, 85), Нгетте (Амброз, 75), Ндорам, Булая (Траоре, 83), Ньян.

"Ним": Бернардони, Паки (Денкей, 89), Мартинес, Ландр, До, Сарр, Бенрау (Валль, 80), Ферхат, Рипар, Ру, Коне (Филиппото, 65).


"Реймс" - "Брест" 1:0

Гол: Туре, 37 - 1:0

"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Фоке, Конан, Камара, Ромао, Дингоме (Кутеса, 72), Думбия (Мунеци, 80), Кассама, Маресич, Туре (Нкада, 89).

"Брест": Ларсоннер, Бело, Шардонне, Дюверн, Перро, Диалло (Маньетти, 81), Белькебла, Баттоккио, Кур (Кардона, 67), Грансир, Менди (Шарбонье, 67).

Удаление: Конан (68).

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