"Монако" с Головиным проиграл "Ницце" и другие результаты 28-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 28-го тура французской Лиги 1.
"Ницца" - "Монако" 2:1
Голы: Бен-Йеддер, 32 - 0:1, Дольберг, 59 - 1:1, Дольберг, 90 - 2:1
"Ницца": Бенитес, Ваге, Данте, Сарр, Дурмиси (Эрей, 56), Ле-Мелу, Данило, Унас (Маолида, 77), Лусамба (Ганаго, 85), Клод-Морис, Дольберг.
"Монако": Лекомт, Агиляр, Балло-Туре, Глик, Марипан, Бакайоко, Фофана, Головин, Фабрегас (Слимани, 72), Бен-Йеддер, Йоветич.
Удаление: Йоветич (86).
"Анжер" - "Нант" 2:0
Голы: Бобишон, 48 - 1:0, Тома, 53 - 2:0
"Анжер": Бютель, Думбия, Тома, Бамба, Ульд-Халед (Мангани, 60), Бобишон, Фюльжени, Тиуб (Эль-Мелали, 83), Сантамария, Траоре, Баокен (Алиуи, 74).
"Нант": Лафон, Аппиа, Траоре, Паллуа, Луза, Бамба (Лимбомбе, 74), Блас (Кулибали, 83), Туре, Саймон, Абед (Эмон, 59), Жиротто.
"Дижон" - "Тулуза" 2:1
Голы: Мендиль, 40 - 1:0, Буагар, 41 - 1:1, Агерд, 53 - 2:1
"Дижон": Рунарссон, Манга, Агерд, Шафик, Лотоа, Саммаритано (Кадис, 77), Ндонг, Балде (Бальмон, 86), Мендиль, Тавареш, Мавидиди (Амальфитано, 70).
"Тулуза": Рене, Силла, Рохель, Габрильсен, Диаките, Макенго, Коне, Градель (Саного, 65), Буагар (Адли, 77), Саид (Лейя-Исека, 84), Кулурис.
"Метц" - "Ним" 2:1
Голы: Нгетте, 7 - 1:0, До, 49 - 1:1, Бойе, 81 - 2:1
"Метц": Укиджа, Юдоль, Бойе, Сантонз, Бронн, Пажо, Маига (Ангбан, 85), Нгетте (Амброз, 75), Ндорам, Булая (Траоре, 83), Ньян.
"Ним": Бернардони, Паки (Денкей, 89), Мартинес, Ландр, До, Сарр, Бенрау (Валль, 80), Ферхат, Рипар, Ру, Коне (Филиппото, 65).
"Реймс" - "Брест" 1:0
Гол: Туре, 37 - 1:0
"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Фоке, Конан, Камара, Ромао, Дингоме (Кутеса, 72), Думбия (Мунеци, 80), Кассама, Маресич, Туре (Нкада, 89).
"Брест": Ларсоннер, Бело, Шардонне, Дюверн, Перро, Диалло (Маньетти, 81), Белькебла, Баттоккио, Кур (Кардона, 67), Грансир, Менди (Шарбонье, 67).
Удаление: Конан (68).
Читайте также: Матч "Страсбур" - ПСЖ отменен из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Монако" с Головиным проиграл "Ницце" и другие результаты 28-го тура Лиги 1
-
Экс-арбитр прокомментировал эпизод с пенальти в матче "Барселона" - "Реал Сосьедад"
-
Дочь Малафеева попалась на продаже наркотиков
-
1
Фанаты "Барселоны" снова требовали отставки Бартомеу
-
Дортмунд вышел победителем из дерби "Боруссий"
-
"Тоттенхэм" потерял очки в матче с "Бернли"
-
4
Гол Месси принес "Барселоне" минимальную победу над "Сосьедадом"
-
3
Месси впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх кряду
-
Помощник Сетьена высказался о своем поведении в Эль Класико
-
"Милан" подтвердил увольнение Бобана
-
Глава Федерации футбола Италии не исключает приостановку Серии А
-
"Манчестер Сити" хочет повысить зарплату Стерлингу и де Брюйне
-
Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру
-
Заседания РФС проходят по видеосвязи из-за коронавируса
-
Киевское "Динамо" вышло на второе место, обыграв на выезде "Александрию"
-
ПСЖ приготовил 100 миллионов на игрока "Лацио"
-
"Атлетико" и "Севилья" расписали боевую ничью
-
"Арсенал" добыл победу над "Вест Хэмом" и другие результаты 29-го тура АПЛ
-
"Реал" готовит новый контракт для Варана
-
"Байер" разгромил "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Вольфсбургом" и другие результаты 25-го тура Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|27
|47
|4
|Лилль
|27
|46
|5
|Лион
|27
|40
|6
|Монпелье
|27
|40
|7
|Монако
|27
|40
|8
|Реймс
|27
|38
|9
|Ницца
|27
|38
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Нант
|27
|37
|12
|Бордо
|27
|36
|13
|Анжер
|27
|36
|14
|Брест
|27
|34
|15
|Метц
|27
|31
|16
|Сент-Этьен
|27
|29
|17
|Дижон
|27
|27
|18
|Ним
|27
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|27
|13