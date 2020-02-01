"Монако" с Головиным проиграл "Ниму", играя с 32-й минуты вдевятером, и другие результаты 22-го тура Лиги 1

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"Монако" с Головиным проиграл "Ниму", играя с 32-й минуты вдевятером, и другие результаты 22-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 22-го тура французской Лиги 1.

"Ним" - "Монако" 3:1

Голы: Бен-Йеддер, 13 - 0:1, Мигель, 27 - 1:1, Филиппото, 62 - 2:1, Мартинес, 79 - 3:1

"Ним": Бернардони, Мигель, Ландр, Паки, Мартинес, Валль (Сарр, 66), Ферхат, До (Фомба, 75), Бенрау, Филиппото, Ру (Денкей, 82).

"Монако": Лекомт, Марипан, Бадиашиле, Хенрихс, Балло-Туре, Адриен Силва, Фофана (Тчуамени, 72), Кейта Бальде (Головин, 64), Бакайоко, Желсон Мартинш, Бен-Йеддер (Йоветич, 80).

Удаления: Бакайоко (32), Желсон Мартинш (32).


"Анжер" - "Реймс" 1:4

Голы: Алиуи, 7 - 1:0, Туре (пен), 38 - 1:1, Абдельхамид, 62 - 1:2, Сантамария (аг), 74 - 1:3, Диа, 75 - 1:4

"Анжер": Бютель, Манко, Тома, Траоре, Капель, Фюльжени, Мангани (Бамба, 77), Сантамария, Перейра Лаже, Тиуб (Нинга, 67), Алиуи (Баокен, 66).

"Реймс": Райкович, Фоке, Дисаси, Конан, Абдельхамид, Шавалерен, Думбия (Камара, 74), Ромао, Кассама, Мбуку (Дингоме, 82), Туре (Диа, 58).


"Дижон" - "Брест" 3:0

Голы: Балде, 3 - 1:0, Балде, 20 - 2:0, Мавидиди, 77 - 3:0

"Дижон": Гомис, Мендиль, Манга, Лотоа, Шафик, Ндонг, Балде (Марье, 62), Амальфитано (Бальмон, 79), Саммаритано (Кадис, 52), Мавидиди, Тавареш.

"Брест": Ларсоннер, Дюверн, Перро, Кастеллетто, Фоссурье, Кур (Отре, 54), Маньетти (Белькебла, 76), Баттоккио, Менди (Грансир, 54), Шарбонье, Кардона.


"Страсбур" - "Лилль" 1:2

Голы: Томассон, 12 - 1:0, Габриэл, 65 - 1:1, Осимхен (пен), 80 - 1:2

"Страсбур": Зельс, Симакан, Митрович, Джику, Кароль, Томассон, Сиссоко, Лиэнар (Зои, 81), Лала, Ажорк, Уорис (Белльгард, 66).

"Лилль": Меньян, Рейнилду, Челик, Фонте, Габриэл, Андре, Саншеш, Шека (Иконе, 59), Бамба, Реми (Луис Араужо, 77), Осимхен.


"Амьен" - "Тулуза" 0:0

"Амьен": Гюртнер, Опоку, Шеджу, Дибасси, Калабрези, Блен, Какута (Диабате, 82), Монкондюи, Корнетт (Отеро, 73), Гирасси, Конате.

"Тулуза": Калинич, Морейра, Габрильсен, Силла, Диаките, Венкер (Макенго, 68), Коне, Доссеви, Сангаре, Саид (Буагар, 84), Кулурис.

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