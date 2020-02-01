"Монако" с Головиным проиграл "Ниму", играя с 32-й минуты вдевятером, и другие результаты 22-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 22-го тура французской Лиги 1.
"Ним" - "Монако" 3:1
Голы: Бен-Йеддер, 13 - 0:1, Мигель, 27 - 1:1, Филиппото, 62 - 2:1, Мартинес, 79 - 3:1
"Ним": Бернардони, Мигель, Ландр, Паки, Мартинес, Валль (Сарр, 66), Ферхат, До (Фомба, 75), Бенрау, Филиппото, Ру (Денкей, 82).
"Монако": Лекомт, Марипан, Бадиашиле, Хенрихс, Балло-Туре, Адриен Силва, Фофана (Тчуамени, 72), Кейта Бальде (Головин, 64), Бакайоко, Желсон Мартинш, Бен-Йеддер (Йоветич, 80).
Удаления: Бакайоко (32), Желсон Мартинш (32).
"Анжер" - "Реймс" 1:4
Голы: Алиуи, 7 - 1:0, Туре (пен), 38 - 1:1, Абдельхамид, 62 - 1:2, Сантамария (аг), 74 - 1:3, Диа, 75 - 1:4
"Анжер": Бютель, Манко, Тома, Траоре, Капель, Фюльжени, Мангани (Бамба, 77), Сантамария, Перейра Лаже, Тиуб (Нинга, 67), Алиуи (Баокен, 66).
"Реймс": Райкович, Фоке, Дисаси, Конан, Абдельхамид, Шавалерен, Думбия (Камара, 74), Ромао, Кассама, Мбуку (Дингоме, 82), Туре (Диа, 58).
"Дижон" - "Брест" 3:0
Голы: Балде, 3 - 1:0, Балде, 20 - 2:0, Мавидиди, 77 - 3:0
"Дижон": Гомис, Мендиль, Манга, Лотоа, Шафик, Ндонг, Балде (Марье, 62), Амальфитано (Бальмон, 79), Саммаритано (Кадис, 52), Мавидиди, Тавареш.
"Брест": Ларсоннер, Дюверн, Перро, Кастеллетто, Фоссурье, Кур (Отре, 54), Маньетти (Белькебла, 76), Баттоккио, Менди (Грансир, 54), Шарбонье, Кардона.
"Страсбур" - "Лилль" 1:2
Голы: Томассон, 12 - 1:0, Габриэл, 65 - 1:1, Осимхен (пен), 80 - 1:2
"Страсбур": Зельс, Симакан, Митрович, Джику, Кароль, Томассон, Сиссоко, Лиэнар (Зои, 81), Лала, Ажорк, Уорис (Белльгард, 66).
"Лилль": Меньян, Рейнилду, Челик, Фонте, Габриэл, Андре, Саншеш, Шека (Иконе, 59), Бамба, Реми (Луис Араужо, 77), Осимхен.
"Амьен" - "Тулуза" 0:0
"Амьен": Гюртнер, Опоку, Шеджу, Дибасси, Калабрези, Блен, Какута (Диабате, 82), Монкондюи, Корнетт (Отеро, 73), Гирасси, Конате.
"Тулуза": Калинич, Морейра, Габрильсен, Силла, Диаките, Венкер (Макенго, 68), Коне, Доссеви, Сангаре, Саид (Буагар, 84), Кулурис.
Читайте также: ПСЖ разгромил "Монпелье" в матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Стала известна причина частых травм Дембеле
-
Гинер заявил, что ЦСКА был подарком от партнеров
-
"Монако" с Головиным проиграл "Ниму", играя с 32-й минуты вдевятером, и другие результаты 22-го тура Лиги 1
-
Президент "Атлетико" считает, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Реала"
-
Зидан прокомментировал победу над "Атлетико"
-
Сёмин прокомментировал травму Антона Миранчука
-
"Мальорка" уступила "Вальядолиду" в матче Примеры
-
"РБ Лейпциг" сыграл вничью с гладбахской "Боруссией" и пропустил "Баварию" на первое место
-
"Манчестер Юнайтед" разошелся миром с "Вулверхэмптоном"
-
Кепа может лишиться места в составе из-за позиции Лэмпарда
-
Гинер рассказал, в какую сумму был оценен ЦСКА
-
"Парма" вырвала ничью у "Кальяри"
-
Холанд стал рекордсменом Бундеслиги
-
ПСЖ разгромил "Монпелье" в матче Лиги 1
-
"Зенит" опубликовал видеообзор матча с "Дюделанжем"
-
Товарищеские матчи: "Динамо" обыграло "Слован", ЦСКА и "Сочи" завешили свои матчи вничью
-
Ригони досрочно вернулся в "Зенит"
-
Стало известно, почему Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан"
-
"Бавария" определилась с бюджетом на летнее трансферное окно
-
"Спартак" обыграл "Ростов" в матче Кубка "Париматч" Премьер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|55
|2
|Марсель
|21
|42
|3
|Ренн
|22
|40
|4
|Монпелье
|22
|33
|5
|Лион
|21
|32
|6
|Нант
|22
|32
|7
|Лилль
|21
|31
|8
|Страсбур
|21
|30
|9
|Анжер
|21
|30
|10
|Бордо
|21
|29
|11
|Реймс
|21
|29
|12
|Ницца
|21
|29
|13
|Монако
|21
|29
|14
|Брест
|21
|28
|15
|Сент-Этьен
|21
|28
|16
|Метц
|21
|23
|17
|Дижон
|21
|21
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Ним
|21
|15
|20
|Тулуза
|21
|12