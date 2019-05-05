"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"
В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Монако" уступил "Сент-Этьену".
Благодаря победе "Сент-Этьен" сместил "Лион" с третьего места и ворвался в зону Лиги Чемпионов, однако "ткачи" проведут свою игру позже. "Монако" идет на 17-м месте и находится в трех очках от зоны вылета.
"Монако" - "Сент-Этьен" 2:3
Голы: Желсон Мартинш, 18 - 1:0, Балло (аг), 59 - 1:1, Кабелла, 71 - 1:2, Норден, 80 - 1:3, Винисиус, 90 - 2:3
"Монако": Субашич (Си, 45), Жемерсон, Сидибе, Глик, Балло, Головин, Адриен Силва, Желсон Мартинш, Рони Лопеш (Силла, 79), Налдо (Винисиус, 73), Фалькао.
"Сент-Этьен": Рюффье, Полома, Колодзейчак (Берич, 55), Салиба, Дебюши, Амума (Норден, 46), Вада (Аит-Беннассер, 76), Кабелла, Мвила, Хазри, Перрен.
Предупреждения: Балло (31), Хазри (35), Головин (40), Дебюши (41), Амума (45), Вада (51), Адриен Силва (82), Полома (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|35
|85
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|35
|55
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|35
|52
|8
|Ним
|35
|49
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбур
|35
|46
|11
|Нант
|35
|46
|12
|Анжер
|35
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|35
|37
|16
|Амьен
|35
|34
|17
|Монако
|34
|33
|18
|ФК Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|35
|28
|20
|Генгам
|35
|25