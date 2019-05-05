"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"

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"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Монако" уступил "Сент-Этьену".

Благодаря победе "Сент-Этьен" сместил "Лион" с третьего места и ворвался в зону Лиги Чемпионов, однако "ткачи" проведут свою игру позже. "Монако" идет на 17-м месте и находится в трех очках от зоны вылета.

"Монако" - "Сент-Этьен" 2:3

Голы: Желсон Мартинш, 18 - 1:0, Балло (аг), 59 - 1:1, Кабелла, 71 - 1:2, Норден, 80 - 1:3, Винисиус, 90 - 2:3

"Монако": Субашич (Си, 45), Жемерсон, Сидибе, Глик, Балло, Головин, Адриен Силва, Желсон Мартинш, Рони Лопеш (Силла, 79), Налдо (Винисиус, 73), Фалькао.

"Сент-Этьен": Рюффье, Полома, Колодзейчак (Берич, 55), Салиба, Дебюши, Амума (Норден, 46), Вада (Аит-Беннассер, 76), Кабелла, Мвила, Хазри, Перрен.

Предупреждения: Балло (31), Хазри (35), Головин (40), Дебюши (41), Амума (45), Вада (51), Адриен Силва (82), Полома (90).

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 35 85
2 Лилль Лилль 34 68
3 Лион Лион 34 62
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье Монпелье 35 55
6 Марсель Марсель 35 55
7 Ницца Ницца 35 52
8 Ним Ним 35 49
9 Реймс Реймс 35 49
10 Страсбур Страсбур 35 46
11 Нант Нант 35 46
12 Анжер Анжер 35 45
13 Ренн Ренн 35 45
14 Бордо Бордо 35 38
15 Тулуза Тулуза 35 37
16 Амьен Амьен 35 34
17 Монако Монако 34 33
18 ФК Кан ФК Кан 35 30
19 Дижон Дижон 35 28
20 Генгам Генгам 35 25
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