"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Монако" уступил "Сент-Этьену".

Благодаря победе "Сент-Этьен" сместил "Лион" с третьего места и ворвался в зону Лиги Чемпионов, однако "ткачи" проведут свою игру позже. "Монако" идет на 17-м месте и находится в трех очках от зоны вылета.

"Монако" - "Сент-Этьен" 2:3

Голы: Желсон Мартинш, 18 - 1:0, Балло (аг), 59 - 1:1, Кабелла, 71 - 1:2, Норден, 80 - 1:3, Винисиус, 90 - 2:3

"Монако": Субашич (Си, 45), Жемерсон, Сидибе, Глик, Балло, Головин, Адриен Силва, Желсон Мартинш, Рони Лопеш (Силла, 79), Налдо (Винисиус, 73), Фалькао.

"Сент-Этьен": Рюффье, Полома, Колодзейчак (Берич, 55), Салиба, Дебюши, Амума (Норден, 46), Вада (Аит-Беннассер, 76), Кабелла, Мвила, Хазри, Перрен.

Предупреждения: Балло (31), Хазри (35), Головин (40), Дебюши (41), Амума (45), Вада (51), Адриен Силва (82), Полома (90).

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