"Монако" с Головиным проиграл "Страсбуру" и другие результаты 21-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 21-го тура французской Лиги 1.
"Реймс" - "Метц" 0:1
Гол: Диалло, 3 - 0:1
"Реймс": Райкович, Дисаси, Абдельхамид, Конан, Фоке, Думбия, Ромао, Шавалерен, Кутеса (Хен Чжун Сук, 71), Дингоме (Нкада, 57), Донис (Камара, 57).
"Метц": Укиджа, Бойе, Юдоль, Бронн, Сантонз, Маига, Ндорам, Пажо, Нгетте, Ньян (Фофана, 78), Диалло.
"Монпелье" - "Дижон" 2:1
Голы: Молле, 56 - 1:0, Делор, 63 - 2:0, Балде, 76 - 2:1
"Монпелье": Рульи, Конгре, Ойонго, Суке (Самбия, 72), Илтон, Саванье, Ле Таллек, Молле (Шотар, 74), Ферри, Делор, Лаборд.
"Дижон": Гомис, Шафик, Музинга, Лотоа, Манга, Ндонг (Сумаре, 82), Балде, Амальфитано, Шуйар, Тавареш (Кадис, 74), Мавидиди (Марье, 66).
"Монако" - "Страсбур" 1:3
Голы: Ажорк, 40 - 0:1, Томассон, 66 - 0:2, Митрович, 74 - 0:3, Йоветич, 86 - 1:3
"Монако": Лекомт, Марипан, Хенрихс (Агиляр, 67), Балло-Туре, Глик, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Фабрегас (Адриен Силва, 69), Жил Диаш (Йоветич, 59), Бен-Йеддер.
"Страсбур": Зельс, Коне (Белльгард, 34), Кароль, Митрович, Джику, Томассон, Фофана, Сиссоко, Лала, Зои (Ндур, 77), Ажорк (Уорис, 85).
"Сент-Этьен" – "Ним" 2:1
Голы: Хазри, 3 - 1:0, Хазри (пен), 34 - 2:0, Ферхат, 45 - 2:1
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Трауко, Дебюши, Фофана, Диуссе, Норден, Хазри (Камара, 84), Кабай (Буанга, 59), Онора (Мвила, 59), Аби.
"Ним": Бернардони, Мартинес, Ландр, Алакуш, Мигель, До, Валль (Сарр, 89), Филиппото (Бюаде, 82), Бенрау, Ферхат, Денкей (Стояновски, 78).
"Брест" - "Амьен" 2:1
Голы: Менди, 51 - 1:0, Гирасси (пен), 58 - 1:1, Кардона, 83 - 2:1
"Брест": Ларсоннер, Перро, Дюверн, Кастеллетто, Фоссурье, Маньетти, Баттоккио, Кур (Грансир, 69), Кардона (Шардонне, 90), Шарбонье, Менди (Отре, 83).
"Амьен": Гюртнер, Шеджу, Алеэсами, Калабрези, Дибасси, Монкондюи, Зунгу, Какута (Аколо, 82), Блен (Конате, 87), Корнетт (Диабате, 75), Гирасси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|49
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Реймс
|20
|29
|9
|Монако
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12