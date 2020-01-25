"Монако" с Головиным проиграл "Страсбуру" и другие результаты 21-го тура Лиги 1

Теги страсбурмонакомонпельесент-этьен

"Монако" с Головиным проиграл "Страсбуру" и другие результаты 21-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 21-го тура французской Лиги 1.

"Реймс" - "Метц" 0:1

Гол: Диалло, 3 - 0:1

"Реймс": Райкович, Дисаси, Абдельхамид, Конан, Фоке, Думбия, Ромао, Шавалерен, Кутеса (Хен Чжун Сук, 71), Дингоме (Нкада, 57), Донис (Камара, 57).

"Метц": Укиджа, Бойе, Юдоль, Бронн, Сантонз, Маига, Ндорам, Пажо, Нгетте, Ньян (Фофана, 78), Диалло.    


"Монпелье" - "Дижон" 2:1

Голы: Молле, 56 - 1:0, Делор, 63 - 2:0, Балде, 76 - 2:1

"Монпелье": Рульи, Конгре, Ойонго, Суке (Самбия, 72), Илтон, Саванье, Ле Таллек, Молле (Шотар, 74), Ферри, Делор, Лаборд.

"Дижон": Гомис, Шафик, Музинга, Лотоа, Манга, Ндонг (Сумаре, 82), Балде, Амальфитано, Шуйар, Тавареш (Кадис, 74), Мавидиди (Марье, 66).


"Монако" - "Страсбур" 1:3

Голы: Ажорк, 40 - 0:1, Томассон, 66 - 0:2, Митрович, 74 - 0:3, Йоветич, 86 - 1:3

"Монако": Лекомт, Марипан, Хенрихс (Агиляр, 67), Балло-Туре, Глик, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Фабрегас (Адриен Силва, 69), Жил Диаш (Йоветич, 59), Бен-Йеддер.

"Страсбур": Зельс, Коне (Белльгард, 34), Кароль, Митрович, Джику, Томассон, Фофана, Сиссоко, Лала, Зои (Ндур, 77), Ажорк (Уорис, 85).


"Сент-Этьен" – "Ним" 2:1

Голы: Хазри, 3 - 1:0, Хазри (пен), 34 - 2:0, Ферхат, 45 - 2:1

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Трауко, Дебюши, Фофана, Диуссе, Норден, Хазри (Камара, 84), Кабай (Буанга, 59), Онора (Мвила, 59), Аби.

"Ним": Бернардони, Мартинес, Ландр, Алакуш, Мигель, До, Валль (Сарр, 89), Филиппото (Бюаде, 82), Бенрау, Ферхат, Денкей (Стояновски, 78).


"Брест" - "Амьен" 2:1

Голы: Менди, 51 - 1:0, Гирасси (пен), 58 - 1:1, Кардона, 83 - 2:1

"Брест": Ларсоннер, Перро, Дюверн, Кастеллетто, Фоссурье, Маньетти, Баттоккио, Кур (Грансир, 69), Кардона (Шардонне, 90), Шарбонье, Менди (Отре, 83).

"Амьен": Гюртнер, Шеджу, Алеэсами, Калабрези, Дибасси, Монкондюи, Зунгу, Какута (Аколо, 82), Блен (Конате, 87), Корнетт (Диабате, 75), Гирасси.

Читайте также: "Марсель" сыграл вничью с "Анжером". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" добыл путевку в 1/8 финала Кубка Англии

"Челси" добыл путевку в 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 20 49
2 Марсель Марсель 20 41
3 Ренн Ренн 20 36
4 Нант Нант 20 32
5 Лилль Лилль 20 31
6 Монпелье Монпелье 20 30
7 Лион Лион 20 29
8 Реймс Реймс 20 29
9 Монако Монако 20 29
10 Анжер Анжер 20 29
11 Ницца Ницца 20 28
12 Страсбур Страсбур 20 27
13 Бордо Бордо 20 26
14 Брест Брест 20 25
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 20 25
16 Дижон Дижон 20 21
17 Метц Метц 20 20
18 Амьен Амьен 20 18
19 Ним Ним 20 15
20 Тулуза Тулуза 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов