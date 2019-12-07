"Монако" с Головиным разгромил "Амьен" и другие результаты 17-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 17-го тура французской Лиги 1.
"Ницца" - "Метц" 4:1
Голы: Сипрьен, 9 - 1:0, Сипрьен (пен), 41 - 2:0, Ганаго, 59 - 3:0, Ньян, 74 - 3:1, Ле-Мелу, 75 - 4:1
"Ницца": Бенитес, Нсоки, Данте, Сарр, Бюрне, Сипрьен, Клод-Морис (Будауи, 69), Ле-Мелу, Унас (Тюрам, 77), Атталь (Ганаго, 29), Дольберг.
"Метц": Делекруа, Сантонз, Делен (Микотадз, 83), Сунзу, Юдоль, Фофана (Коад, 74), Маига, Траоре, Бойе, Диалло (Ньян, 50), Амброз.
"Монако" - "Амьен" 3:0
Голы: Бен-Йеддер, 62 - 1:0, Марипан, 66 - 2:0, Кейта Бальде, 69 - 3:0
"Монако": Лекомт, Марипан, Жемерсон (Агиляр, 59), Глик, Бакайоко, Желсон Мартинш, Головин (Адриен Силва, 73), Жил Диаш, Фабрегас, Кейта Бальде (Огюстен, 81), Бен-Йеддер.
"Амьен": Гюртнер, Алеэсами (Аколо, 65), Дибасси, Калабрези, Лефор, Какута, Блен, Диабате (Корнетт, 75), Монкондюи, Шеджу, Гирасси (Конате, 15).
"Ренн" - "Анжер" 2:1
Голы: Ньянг, 24 - 1:0, Ньянг, 80 - 2:0, Алиуи, 90 - 2:1
"Ренн": Менди, Да Сильва, Траоре, Морель, Мауасса (Ньямси, 46), Юну (Те, 79), Леа Силики, Дель Кастийо (Камавинга, 65), Буриго, Рафинья, Ньянг.
"Анжер": Бютель, Манко, Траоре, Пелленар (Аит-Нури, 71), Тома, Мангани, Фюльжени, Перейра Лаже (Пажо, 85), Сантамария, Капель (Тиуб, 65), Алиуи.
"Страсбур" - "Тулуза" 4:2
Голы: Мзима-Мирен, 3 - 0:1, Коне, 7 - 1:1, Томассон, 26 - 2:1, Ажорк, 48 - 3:1, Саид, 50 - 3:2, Мотиба, 75 - 4:2
"Страсбур": Зельс, Симакан, Лала, Каси, Джику, Сиссоко (Фофана, 74), Лиэнар, Томассон, Коне, Мотиба (Корнье, 85), Ажорк.
"Тулуза": Рене, Силла, Амьян, Рохель, Изима-Мирен, Венкер, Доссеви, Саид, Сангаре, Градель (Саного, 73), Кулурис (Лейя-Исека, 74).
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|Лилль
|17
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|4
|Ренн
|16
|27
|5
|Бордо
|16
|26
|6
|Лион
|17
|25
|7
|Сент-Этьен
|16
|25
|8
|Монпелье
|17
|24
|9
|Монако
|16
|24
|10
|Анжер
|17
|24
|11
|Ницца
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|23
|12
|Нант
|16
|23
|13
|Реймс
|15
|21
|14
|Брест
|17
|21
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|16
|16
|17
|Амьен
|16
|16
|18
|Метц
|17
|15
|19
|Тулуза
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|Ним
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