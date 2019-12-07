"Монако" с Головиным разгромил "Амьен" и другие результаты 17-го тура Лиги 1

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"Монако" с Головиным разгромил "Амьен" и другие результаты 17-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 17-го тура французской Лиги 1.

"Ницца" - "Метц" 4:1

Голы: Сипрьен, 9 - 1:0, Сипрьен (пен), 41 - 2:0, Ганаго, 59 - 3:0, Ньян, 74 - 3:1, Ле-Мелу, 75 - 4:1

"Ницца": Бенитес, Нсоки, Данте, Сарр, Бюрне, Сипрьен, Клод-Морис (Будауи, 69), Ле-Мелу, Унас (Тюрам, 77), Атталь (Ганаго, 29), Дольберг.

"Метц": Делекруа, Сантонз, Делен (Микотадз, 83), Сунзу, Юдоль, Фофана (Коад, 74), Маига, Траоре, Бойе, Диалло (Ньян, 50), Амброз.


"Монако" - "Амьен" 3:0

Голы: Бен-Йеддер, 62 - 1:0, Марипан, 66 - 2:0, Кейта Бальде, 69 - 3:0

"Монако": Лекомт, Марипан, Жемерсон (Агиляр, 59), Глик, Бакайоко, Желсон Мартинш, Головин (Адриен Силва, 73), Жил Диаш, Фабрегас, Кейта Бальде (Огюстен, 81), Бен-Йеддер.

"Амьен": Гюртнер, Алеэсами (Аколо, 65), Дибасси, Калабрези, Лефор, Какута, Блен, Диабате (Корнетт, 75), Монкондюи, Шеджу, Гирасси (Конате, 15).


"Ренн" - "Анжер" 2:1

Голы: Ньянг, 24 - 1:0, Ньянг, 80 - 2:0, Алиуи, 90 - 2:1

"Ренн": Менди, Да Сильва, Траоре, Морель, Мауасса (Ньямси, 46), Юну (Те, 79), Леа Силики, Дель Кастийо (Камавинга, 65), Буриго, Рафинья, Ньянг.

"Анжер": Бютель, Манко, Траоре, Пелленар (Аит-Нури, 71), Тома, Мангани, Фюльжени, Перейра Лаже (Пажо, 85), Сантамария, Капель (Тиуб, 65), Алиуи.


"Страсбур" - "Тулуза" 4:2

Голы: Мзима-Мирен, 3 - 0:1, Коне, 7 - 1:1, Томассон, 26 - 2:1, Ажорк, 48 - 3:1, Саид, 50 - 3:2, Мотиба, 75 - 4:2

"Страсбур": Зельс, Симакан, Лала, Каси, Джику, Сиссоко (Фофана, 74), Лиэнар, Томассон, Коне, Мотиба (Корнье, 85), Ажорк.

"Тулуза": Рене, Силла, Амьян, Рохель, Изима-Мирен, Венкер, Доссеви, Саид, Сангаре, Градель (Саного, 73), Кулурис (Лейя-Исека, 74).

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8 Монпелье Монпелье 17 24
9 Монако Монако 16 24
10 Анжер Анжер 17 24
11 Ницца Ницца 17 23
12 Нант Нант 16 23
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