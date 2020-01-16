"Монако" с Головиным разгромно проиграл ПСЖ

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"Монако" с Головиным разгромно проиграл ПСЖ

В перенесенном матче 15-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Монако".

Отметим, что россиянин Александр Головин провел на поле 69 минут.

ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 8 очков.

"Монако" - ПСЖ 1:4

Голы: Мбаппе, 24 - 0:1, Неймар (пен), 45 - 0:2, Сарабия, 72 - 0:3, Бакайоко, 87 - 1:3, Мбаппе, 90 - 1:4

"Монако": Лекомт, Глик, Марипан, Хенрихс, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 79), Желсон Мартинш (Огюстен, 78), Головин (Адриен Силва, 69), Кейта Бальде, Бен-Йеддер.

ПСЖ: Навас, Курзава, Кимпембе, Тиаго Силва, Куасси, Гуйе (Верратти, 71), Ди Мария (Дракслер, 79), Дагба, Мбаппе, Икарди (Сарабия, 71), Неймар.

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