"Монако" с Головиным разгромно проиграл ПСЖ
В перенесенном матче 15-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Монако".
Отметим, что россиянин Александр Головин провел на поле 69 минут.
ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 8 очков.
"Монако" - ПСЖ 1:4
Голы: Мбаппе, 24 - 0:1, Неймар (пен), 45 - 0:2, Сарабия, 72 - 0:3, Бакайоко, 87 - 1:3, Мбаппе, 90 - 1:4
"Монако": Лекомт, Глик, Марипан, Хенрихс, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 79), Желсон Мартинш (Огюстен, 78), Головин (Адриен Силва, 69), Кейта Бальде, Бен-Йеддер.
ПСЖ: Навас, Курзава, Кимпембе, Тиаго Силва, Куасси, Гуйе (Верратти, 71), Ди Мария (Дракслер, 79), Дагба, Мбаппе, Икарди (Сарабия, 71), Неймар.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|19
|33
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Анжер
|20
|29
|10
|Реймс
|19
|28
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|19
|17
|19
|Ним
|19
|15
|20
|Тулуза
|20
|12