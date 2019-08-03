"Монако" с Головиным в составе обыграл итальянский клуб в товарищеском матче
"Монако" в товарищеском матче обыграл итальянскую "Сампдорию" со счетом 1:0. Поединок состоялся в Монако на стадионе "Луи II".
Единственный гол в начале второго тайма забил колумбийский нападающий монегасков Радамель Фалькао. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
"Монако" (Франция) - "Сампдория" (Италия) - 1:0 (0:0)
Гол: Фалькао, 50 - 1:0
"Монако": Леком (Бенальо, 68), Сидибе (Бадиашиле, 80), Жемерсон, Панзо (Жил Диаш, 80), Хенрикс (Силла, 80), Балло-Туре (Налду, 80), Траоре (Рони Лопеш, 46), Бошилья (Головин, 46), Фабрегас (Пеле, 68), Фостер (Фалькао, 46), Мартинш (Шадли, 68).
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