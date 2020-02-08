"Монако" с Головиным вырвал победу в матче с "Амьеном" и другие результаты 24-го тура Лиги 1

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"Монако" с Головиным вырвал победу в матче с "Амьеном" и другие результаты 24-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 24-го тура французской Лиги 1.

"Метц" - "Бордо" 1:2

Голы: Ньян, 2- 1:0, Башич, 51 - 1:1, Уден, 84 - 1:2

"Метц": Укиджа, Бронн, Бойе, Сантонз, Юдоль (Амброз, 88), Пажо, Ндорам, Маига, Нгетте (Булая, 63), Ньян (Делен, 74), Диалло.

"Бордо": Костиль, Косьельни, Пабло, Кватенг (Уден, 20), Бенито, Отавио, Адли (Пардо, 71), Башич, Бриан, де Превиль, Хван Ый Чжо (Сабали, 54).

Удаление: Пажо (8).


"Ницца" - "Ним" 1:3

Голы: Клод-Морис, 6 - 1:0, Ландр, 43 - 1:1, Филиппото, 53 - 1:2, Коне, 90 - 1:3

"Ницца": Бенитес, Бюрне (Эрей, 58), Данте, Нсоки, Ле-Мелу, Данило, Тюрам (Ганаго, 64), Будауи, Клод-Морис, Дольберг, Маолида (Лусамба, 77).

"Ним": Бернардони, Мигель, Ландр, Паки, Мартинес, Бенрау, Сарр, Фомба, Филиппото (Коне, 58), Ферхат, Ру (Бриансон, 76).

Удаление: Будауи (49).


"Амьен" - "Монако" 1:2

Голы: Гирасси, 9 - 1:0, Бен-Йеддер, 85 - 1:1, Слимани, 90 - 1:2

"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Калабрези, Шеджу, Опоку, Блен, Какута (Корнетт, 84), Диабате (Мендоса, 63), Монкондюи (Зунгу, 74), Отеро, Гирасси.

"Монако": Лекомт, Балло-Туре, Бадиашиле, Хенрихс, Марипан, Фофана, Адриен Силва, Головин, Кейта Бальде (Слимани, 58), Бен-Йеддер, Йоветич (Фабрегас, 88).


"Дижон" - "Нант" 3:3

Голы: Мавидиди, 15 - 1:0, Саймон, 20 - 1:1, Тавареш, 24 - 2:1, Альфонс (аг), 34 - 2:2, Мавидиди, 90 - 3:2, Жиротто, 90 - 3:3

"Дижон": Гомис (Рунарссон, 46), Мендиль, Манга, Альфонс, Лотоа, Ндонг, Амальфитано (Марье, 66), Бензия (Балде, 66), Шуйар, Тавареш, Мавидиди.

"Нант": Лафон, Мусташ (Омаву, 46), Прадо, Ваге, Жиротто, Блас (Крхин, 90), Бамба, Луза, Абед, Саймон (Туре, 43), Эмон.


"Ренн" - "Брест" 0:0

"Ренн": Менди, Да Сильва, Траоре, Морель (Желен, 79), Мауасса, Буриго, Те, Леа Силики (Нзонзи, 65), Да Кунья (Гбоо, 65), Дель Кастийо, Ньянг.

"Брест": Ларсоннер, Бело (Бааль, 86), Шардонне, Перро, Дюверн, Белькебла, Баттоккио (Маньетти, 75), Ласн, Кур (Отре, 64), Шарбонье, Кардона.

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9 Страсбур Страсбур 23 33
10 Монако Монако 23 32
11 Нант Нант 23 32
12 Бордо Бордо 23 31
13 Анжер Анжер 24 30
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