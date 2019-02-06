"Монако" сделал Головина героем комиксов (фото)
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал героем комиксов по прозвищу "Монегасик Alex".
В сюжете комикса герой живет в 2048 году и получает шанс на исправление футбольной карьеры. Для этого он вернулся на 30 лет назад, в 19 августа 2018 года.
22-летний Головин перешел в "Монако" прошлым летом из ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах за монегасков во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Эден Азар может стать игроком "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ЦСКА разгромил клуб из Европы в товарищеском матче
-
"Спартак" потерял одного из лидеров из-за травмы
-
"Барселона" - "Реал": видеотрансляция первого Эль Класико в 2019 году
-
Хочется улыбаться: экс-тренер "Реала" ярко высказался о Месси
-
"Монако" сделал Головина героем комиксов (фото)
-
Гол Игнатьева принес победу "Краснодару" в матче с "Локомотивом"
-
"Ювентус" и "Бавария" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"
-
Педро Роша сделал 4 ассиста в двух последних товарищеских матчах
-
Отношусь к клубу как к родному: Джеко рассказал о своем отношении к "Манчестер Сити"
-
"Спартак" благодаря Глушенкову сыграл вничью с "Актобе"
-
"Крылья Советов" и "Партизан" не выявили победителя
-
"Нант" просит у "Кардиффа" 15 млн фунтов за трансфер Салы
-
"Зенит" хочет усилиться боснийским форвардом
-
Дзагоев и Сигурдссон в старте на матч ЦСКА - "Одд"
-
Судья играла в телефончик: адвокат Протасовицкого мощно высказалась в адрес судьи
-
Эден Азар может стать игроком "Реала"
-
Маразм!: Генич прокомментировал арест Кокорина и Мамаева
-
"Вест Хэм" проведет расследование проявления расизма в отношении Салаха
-
1
Месси - лучший: Бартомеу ярко высказался о нападающем
-
Экс-игрок "Спартака" перешел в "Тамбов"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Марсель
|23
|34
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14