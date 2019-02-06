"Монако" сделал Головина героем комиксов (фото)

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал героем комиксов по прозвищу "Монегасик Alex".

В сюжете комикса герой живет в 2048 году и получает шанс на исправление футбольной карьеры. Для этого он вернулся на 30 лет назад, в 19 августа 2018 года.

22-летний Головин перешел в "Монако" прошлым летом из ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах за монегасков во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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