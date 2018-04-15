"Монако" сделал заявление о будущем Жардима
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев считает, что главный тренер Леонарду Жардим не покинет команду по окончании сезона.
"Конечно, Жардим не покинет нас. Я горжусь тем, что лучший тренер Лиги 1 возглавляет "Монако", - цитирует L’Equipe Васильева.
Ранее сообщалось, что интерес к Жардиму проявляют ПСЖ, "Челси" и "Арсенал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|84
|2
|Монако
|32
|70
|3
|Лион
|33
|66
|4
|Марсель
|33
|66
|5
|Ренн
|33
|47
|6
|Ницца
|33
|47
|7
|Монпелье
|33
|46
|8
|Сент-Этьен
|33
|46
|9
|Нант
|33
|45
|10
|Бордо
|33
|43
|11
|Генгам
|33
|42
|12
|Дижон
|33
|42
|13
|Анжер
|33
|37
|14
|Амьен
|33
|37
|15
|ФК Кан
|32
|35
|16
|Страсбур
|33
|34
|17
|Тулуза
|32
|30
|18
|Лилль
|33
|29
|19
|Труа
|33
|29
|20
|Метц
|33
|25