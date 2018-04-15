"Монако" сделал заявление о будущем Жардима

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"Монако" сделал заявление о будущем Жардима

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев считает, что главный тренер Леонарду Жардим не покинет команду по окончании сезона.

"Конечно, Жардим не покинет нас. Я горжусь тем, что лучший тренер Лиги 1 возглавляет "Монако", - цитирует L’Equipe Васильева. 

Ранее сообщалось, что интерес к Жардиму проявляют ПСЖ, "Челси" и "Арсенал".

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