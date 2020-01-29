"Монако" сегодня объявит о трансфере двух полузащитников

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"Монако" сегодня объявит о трансфере двух полузащитников

"Монако" сегодня, 29 января, объявит о приобретении двух футболистов, утверждает L’Equipe.

Французский клуб намерен купить хавбека "Страсбура" Юссуфа Фофана и полузащитника "Бордо" Орельена Тчуамени

На трансферы двух вингеров "Монако" потребуется около 35 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 21-летний Фофана забил 1 гол в 13 матчах Лиги 1, у 20-летнего Тчуамени 1 ассист в 15 матчах.

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