"Монако" сегодня объявит о трансфере двух полузащитников

"Монако" сегодня, 29 января, объявит о приобретении двух футболистов, утверждает L’Equipe.

Французский клуб намерен купить хавбека "Страсбура" Юссуфа Фофана и полузащитника "Бордо" Орельена Тчуамени.

На трансферы двух вингеров "Монако" потребуется около 35 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 21-летний Фофана забил 1 гол в 13 матчах Лиги 1, у 20-летнего Тчуамени 1 ассист в 15 матчах.

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