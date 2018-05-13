"Монако" – "Сент-Этьен" - 1:0, ПСЖ – "Ренн" - 0:2 (обзоры)

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"Монако" – "Сент-Этьен" - 1:0, ПСЖ – "Ренн" - 0:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 37-го тура французской Лиги 1.

"Монако" – "Сент-Этьен" - 1:0 

ПСЖ – "Ренн" - 0:2

Не пропустите: "Монако" побеждает, ПСЖ и "Лион" терпят поражения и другие результаты 37-го тура чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 37 92
2 Монако 37 77
3 Лион 37 75
4 Марсель 37 74
5 Ренн 37 57
6 Ницца 37 54
7 Бордо 37 52
8 Сент-Этьен 37 52
9 Монпелье 37 50
10 Нант 37 49
11 Генгам 37 47
12 Амьен 37 45
13 Дижон 37 45
14 Анжер 37 41
15 Лилль 37 38
16 Страсбур 37 38
17 ФК Кан 37 37
18 Тулуза 37 34
19 Труа 37 33
20 Метц 37 26
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