"Монако" сменит технического спонсора

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"Монако" сменит технического спонсора

Этим летом "Монако" сменит техническго спонсора. 

С началом следующего сезона форму для французского клуба будет делать Kappa - итальянский производитель экипировки и поставщик спортивной одежды, основанный в 1916 году. 

Ранее спонсором клуба был Nike. Kappa был техническим директором "Монако" в 1998-2001 годах.

"Монако" занимает 16 место турнирной таблицы Лиги 1, имея в активе 25 очков.

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