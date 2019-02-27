"Монако" сменит технического спонсора

Этим летом "Монако" сменит техническго спонсора.

С началом следующего сезона форму для французского клуба будет делать Kappa - итальянский производитель экипировки и поставщик спортивной одежды, основанный в 1916 году.

Ранее спонсором клуба был Nike. Kappa был техническим директором "Монако" в 1998-2001 годах.

"Монако" занимает 16 место турнирной таблицы Лиги 1, имея в активе 25 очков.

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