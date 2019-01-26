"Монако" снова проиграл и другие результаты 22-го тура чемпионата Франции

В субботу в рамках 22-го тура чемпионата Франции состоялись четыре матча. "Монако" в очередной раз потерпел поражение, на этот раз "Дижону". Российский хавбек монегасков Александр Головин вышел на поле на 68-й минуте, заменив Сеска Фабрегаса. Что касается других результатов, то "Реймс", "Ницца" и "Страсбур" добились побед над "Генгамом", "Нимом" и "Бордо" соответственно.

"Дижон" – "Монако" - 2:0

Голы: Квон Чхан Хун, 24 - 1:0, Слити, 69 - 2:0.

"Дижон": Аллен, Ямбере, Хаддади, Шафик, Лотоа, Абед, Марье, Слити (Бальмон, 81), Квон Чхан Хун (Кейта, 82), Саид, Тавареш.

"Монако": Субашич, Хенрихс (Силла, 84), Глик, Налдо, Балло, Рони Лопеш, Фабрегас (Головин, 68), Сидибе, Тилеманс (Венкер, 68), Бадиашиле, Фалькао.

Удаление: Налдо (60).



"Генгам" – "Реймс" - 0:1

Гол: Кафаро, 38 - 0:1.

"Генгам": Кейяр, Кербра (Траоре, 46), Ребошу, Эбоа-Эбоа, Джилободжи, Коко (Сорбон, 62), До (Ндонг, 46), Фири, Блас, Тюрам, Ру.

"Реймс": Менди, Абдельхамид, Энгельс, Фоке, Камара, Дингоме (Мартен, 69), Шавалерен, Кафаро, Ромао, Чаваррия (Диа, 63), Уден (Фонтен, 82).

Удаление: Джилободжи (59).



"Страсбур" – "Бордо" - 1:0

Гол: Лала, 90 - 1:0.

"Страсбур": Зельс, Ндур (Грансир, 80), Мартинес, Лала, Коне, Лиэнар (Мотиба, 60), Каси, Томассон, Сиссоко, Фофана, Ажорк (Да Кошта, 87).

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Паленсия, Йованович, Башич (Санкаре, 66), Отавио, Карамо (Бриан, 66), Лерагер, Камано, Корнелиус.



"Ницца" – "Ним" - 2:0

Голы: Атталь, 41 - 1:0, Сен-Максимен, 54 - 2:0.

"Ницца": Бенитес, Эрей, Сарр, Атталь, Данте, Тамез, Сипрьен (Вальтер, 63), Сильвестр (Маолида, 72), Данило, Сен-Максимен, Ганаго (Ле-Мелу, 82).

"Ним": Бернардони, Паки, Алакуш, Ландр, Бриансон, Саванье, Валль (Ферри, 62), Буанга (Тиуб, 76), Бобишон, Бозок (Рипар, 63), Алиуи.

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