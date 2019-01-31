"Монако" согласовал седьмой зимний трансфер

"Монако" согласовал свой седьмой зимний трансфер. В ближайшее время игроком монегасков станет вингер "Тоттенхэма" Жорж-Кевин Нкуду.

Французский клуб договорился об аренде 23-летнего футболиста до лета 2019 года без права выкупа. Предполагается, что сделка будет закрыта сегодня, 31 января.

Напомним, что ранее "Монако" усилился Налдо, Фоде Балло-Туре, Вильямом Венкером, Сеском Фабрегасом, Желсоном Мартиншем и Карлосом Винисиусом.

Нкуду в текущем сезоне сыграл за "Тоттенхэм" 3 матча и сделал 1 ассист.

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