"Монако" согласовал трансфер Кейта

Атакующий полузащитник "Лацио" Бальде Кейта в ближайшее время станет игроком "Монако", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, монегаски согласовали трансфер 22-летнего сенегальца. Сумма сделки составит 30 миллионов евро плюс бонусы.

Ожидается, что сегодня Кейта прибудет во Францию для прохождения медобследования и подписания контракта.

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