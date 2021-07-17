"Монако" сообщил о возвращении Головина к тренировкам

Фото инстаграм Александра Головина

Полузащитник "Монако" Александр Головин начал подготовку к сезону 2021/22 вместе со своей командой.

Пресс-служба монегасков выложила в твиттере видеоролик, на котором 25-летний футболист тренируется на поле.

Regardez qui est de retour pic.twitter.com/beRopTjIeW — AS Monaco (@AS_Monaco) July 16, 2021

Напомним, что российский хавбек позднее вышел из отпуска в связи с участием в Евро-2020.

В прошлом сезоне Головин сыграл за "Монако" 26 матчей, забил 6 голов и сделал 9 ассистов.

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