"Монако" сообщил о возвращении Головина к тренировкам

Теги монакоалександр головин

"Монако" сообщил о возвращении Головина к тренировкам

Фото инстаграм Александра Головина

Полузащитник "Монако" Александр Головин начал подготовку к сезону 2021/22 вместе со своей командой.

Пресс-служба монегасков выложила в твиттере видеоролик, на котором 25-летний футболист тренируется на поле.

Напомним, что российский хавбек позднее вышел из отпуска в связи с участием в Евро-2020.

В прошлом сезоне Головин сыграл за "Монако" 26 матчей, забил 6 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: Головин поучаствовал в презентации новой формы "Монако". | http://soccernews.ru
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