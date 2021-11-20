"Монако" совершил камбэк в матче с "Лиллем"

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"Монако" совершил камбэк в матче с "Лиллем"Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

"Монако" на своем поле сыграл вничью с "Лиллем" в 14-м туре Лиги 1.

"Монако" - "Лилль" - 2:2

Голы: Дэвид (пенальти), 5 - 0:1, Дэвид, 9 - 0:2, Диатта, 41 - 1:2, Бен-Йеддер, 83 - 2:2.

"Монако" - Нюбель, Агиляр, Дисаси, Павлович, Кайо Энрике (Якобс, 73), Диоп, Тчуамени, Фофана, Диатта (Желсон Мартинш, 46), Фолланд (Марипан, 87), Боадю (Бен-Йеддер, 72).

"Лилль" - Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Брадарич, Иконе, Андре, Шека (Йылмаз, 90), Языджи (Ньяссе, 70), Дэвид (Лихаджи, 80), Веа.

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