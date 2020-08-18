"Монако" сравнил Головина с Александром Македонским
Пресс-служба "Монако" сравнила российского полузащитника команды Александра Головина с известным полководцем Александром Македонским.
"Александр Великий", – говорится в официальном Twitter монегасков.
Aleksandr the Great pic.twitter.com/0GYfPiD9Pb— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) August 18, 2020
24-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Всего он провел за клуб 65 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Головин помог "Монако" обыграть АЗ в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
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|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13