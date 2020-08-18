"Монако" сравнил Головина с Александром Македонским

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"Монако" сравнил Головина с Александром Македонским

Пресс-служба "Монако" сравнила российского полузащитника команды Александра Головина с известным полководцем Александром Македонским.

"Александр Великий", – говорится в официальном Twitter монегасков.

24-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Всего он провел за клуб 65 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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