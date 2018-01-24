"Монако" сразится с "Лионом" в Кубке Франции
"Монако" – "Лион"
Стадион: "Луи II"
Начало матча: 23:00
Арбитр: Рудди Букке
Двух грандов французского футбола "Лион" и "Монако" жребий свел в 1/16 финала Кубка Франции. "Лион" на данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице, клуб демонстрирует неплохую игру, не проигрывая с 29 ноября. На прошлых выходных команда Брюно Женезио сумела остановить "ПСЖ", обыграв парижан 2:1 благодаря отличному голу Депая в компенсированное время. Голландец освоился в "Лионе" в этом сезоне он уже забил за команду 9 голов в Лиге 1, также в атаке "ткачей" выделяется бывший игрок "Реала" Мариано Диас (13 мячей) и Набиль Фекир, который неизменно забивает в последних пяти встречах. Всего же на счету француза 16 голов в 19 матчах Лиги 1, также на его счету два мяча в Лиге Европы и 1 – в Кубке.
Не менее опасна и атака "Монако", вот только у монегасков есть только один ударный форвард Радамель Фалькао, остальные игроки не радуют хорошей результативностью. Команда в межсезонье приобрела целую россыпь игроков атакующего плана (Кейта, Лопеш, Геззаль, Мбула, Диахаби, Йоветич), однако все вместе они забили меньше, чем колумбиец. Вполне вероятно, что Леандру Жардим оставит Фалькао в запасе, так как совсем скоро его команде предстоит тяжелый выезд в "Марсель", у остальных игроков появится шанс проявить себя и доказать, что и без El Tigre "Монако" может обыгрывать лидеров французского футбола.
Интересные факты противостояния:
В текущем сезоне "Лион" выиграл у "Монако" на своем поле со счетом 3:2.
Команды провели между собой 103 игры: 43 победы у "Монако", 36 – у "Лиона", 24 ничьи.
"Монако" не выигрывал на своем поле у "Лиона" с 2013 года.
Обе команды по пять раз выигрывали Кубок страны. Последний раз "Монако" побеждал в 1991 году, в "Лион" – в 2012. Между собой команды в главном матче турнира играли в 1963 году, трофей выиграли монегаски.
Ориентировочные составы:
"Монако": Бенальо, Сидибе, Глик, Раджи, Жорже, Лемар, Фабиньо, Моутиньо, Лопеш, Кейта, Йоветич.
"Лион": Горгелен, Тете, Морель, Марсело, Менди, Н 'Добеле, Тусар, Фекир, Оуар, Корне, Мариано Диас.
Прогноз на матч:
Обе команды славятся своей атакой, в очной встрече в Лиге 1 забили пять голов, можно ожидать большого количества мячей и сегодня. "Монако" и "Лион" раны по силам, монегаски являются фаворитами только из-за домашнего стадиона.
Букмекеры предлагают на победу "Монако" коэффициент 2.30, на "Лион" – 2.90.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|56
|2
|Лион
|22
|48
|3
|Марсель
|22
|47
|4
|Монако
|22
|46
|5
|Нант
|22
|34
|6
|Ницца
|22
|34
|7
|Монпелье
|22
|31
|8
|Ренн
|22
|31
|9
|Генгам
|22
|29
|10
|Страсбур
|22
|27
|11
|ФК Кан
|22
|27
|12
|Бордо
|22
|26
|13
|Амьен
|22
|25
|14
|Дижон
|22
|25
|15
|Труа
|22
|24
|16
|Сент-Этьен
|22
|23
|17
|Анжер
|22
|22
|18
|Лилль
|22
|22
|19
|Тулуза
|22
|20
|20
|Метц
|22
|15