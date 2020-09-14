"Монако" стал четвёртой командой, одержавшей 1000 побед в Лиге 1

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"Монако" стал четвёртой командой, одержавшей 1000 побед в Лиге 1

"Монако" выиграл юбилейный матч в рамках чемпионата Франции, взяв верх над "Нантом" (2:1) в воскресенье.

Эта победа стала для монегасков 1000-й в Лиге 1. Для достижения отметки им потребовалось 2259 игр.

Ранее данный показатель покорялся только трём клубам - "Марселю" (1116), "Бордо" (1057) и "Сент-Этьену" (1044).

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