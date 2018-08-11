"Монако" стартовал в чемпионате с победы над "Нантом"

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"Монако" стартовал в чемпионате с победы над "Нантом"

В рамках 1-го тура французской Лиги 1 "Монако" обыграл "Нант".

"Нант" - "Монако" 1:3

Голы: Рони Лопеш, 69 - 0:1, Йоветич, 80 - 0:2, Фалькао, 83 - 0:3, Сала, 90 - 1:3

"Нант": Тэтэрушану, Джиджи, Лукас Лима, Кватенг, Диего Карлос, Ронжье, Мутуссами, Дабо (Сала, 72), Эванжелиста (Алеге, 86), Туре, Кулибали (Уорис, 72).

"Монако": Бенальо, Пьер-Габриэль, Баррека (Серрано, 88), Жемерсон, Глик, Ахолу, Тилеманс, Жорди Мбоула (Фалькао, 67), Рони Лопеш, Diop (Грансир, 67), Йоветич.

Предупреждение: Диего Карлос (74). | http://soccernews.ru

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