"Монако" - "Страсбур" - 3:0 (обзор)

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"Монако" - "Страсбур" - 3:0 (обзор)В рамках 6-го тура французской Лиги 1 "Монако" дома разгромил "Страсбур". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 5 15
2 Монако 6 15
3 Сент-Этьен 6 13
4 Бордо 6 12
5 Лион 5 11
6 Нант 6 10
7 ФК Кан 6 9
8 Генгам 6 9
9 Анжер 5 7
10 Монпелье 6 7
11 Марсель 5 7
12 Тулуза 6 7
13 Ницца 5 6
14 Амьен 5 6
15 Ренн 5 5
16 Труа 6 5
17 Лилль 6 5
18 Дижон 6 4
19 Страсбур 6 4
20 Метц 5 0
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