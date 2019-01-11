"Монако" сыграет в полуфинале Кубка Лиги с обидчиком ПСЖ

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"Монако" сыграет в полуфинале Кубка Лиги с обидчиком ПСЖ

Во Франции состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Лиги.

"Монако" встретится с "Генгамом", который в четвертьфинале сенсационно обыграл ПСЖ. В другой паре сыграют "Бордо" и "Страсбур".

Матчи пройдут 29 и 30 января.

"Бордо" и "Страсбур" ранее по три раза выигрывали этот трофей, "Монако" является однократным победителем турнира.

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