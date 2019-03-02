"Монако" сыграл вничью с "Анжером", Головин сделал ассист

В рамках 27-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё два матча. Выделим визит "Монако" в гости к "Анжеру". Команды победителя выявить не сумели, сыграв вничью со счётом 2:2. По дублю в свой актив записали Флавьен Те и Радамель Фалькао. Один из голов колумбиец забил после передачи Александра Головина.

"Анжер" – "Монако" - 2:2

Голы: Те, 22 - 1:0, Те, 45 - 2:0, Фалькао, 49 - 2:1, Фалькао, 80 (пенальти) - 2:2.

"Анжер": Бютель, Манко, Траоре, Бамба, Павлович, Мангани (Эль-Мелали, 71), Сантамария, Те, Ндойе, Фюльжени (Рен-Аделаид, 57), Баокен (Тома, 85).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Бадиашиле, Балло, Головин (Шадли, 85), Фабрегас, Адриен Силва, Рони Лопеш (Винисиус, 66), Желсон Мартинш, Фалькао.



"Реймс" – "Амьен" - 2:2

Голы: Конате, 39 (пенальти) - 0:1, Абдельхамид, 44 (автогол) - 0:2, Диа, 70 - 1:2, Кафаро, 84 - 2:2.

"Реймс": Менди, Абдельхамид, Энгельс, Фоке, Камара, Ромао, Дингоме (Кафаро, 81), Зенели, Мбемба (Думбия, 37), Чаваррия, Уден (Диа, 66).

"Амьен": Гюртнер, Лефор, Крафт, Питерс, Гуано, Тимит, Блен, Монкондюи, Годдос (Дибасси, 83), Гирасси, Конате (Ньяоре, 76).

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