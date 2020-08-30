"Монако" теряет Александра Головина
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин выбыл из строя из-за травмы.
Футболист получил повреждение в матче 2-го тура чемпионата Франции с "Метцем" и был заменен на 16-й минуте. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое определит сроки восстановления.
Скорее всего, хавбек не сможет помочь сборной России в матчах Лиги наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).
24-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года, провел за клуб 67 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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