"Монако" теряет Головина

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"Монако" теряет Головина

"Монако" потерял из-за травмы своего полузащитника Александра Головина, сообщает L'Equipe. 

По сведениям издания, хавбек получил повреждение бедра во время матча 1/16 финала Кубка Франции против "Метца".

Отмечается, что 22-летний футболист покидал стадион хромая. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 17 матчей и сделал 2 ассиста.

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