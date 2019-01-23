"Монако" теряет Головина
"Монако" потерял из-за травмы своего полузащитника Александра Головина, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, хавбек получил повреждение бедра во время матча 1/16 финала Кубка Франции против "Метца".
Отмечается, что 22-летний футболист покидал стадион хромая. Сроки его восстановления пока неизвестны.
В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 17 матчей и сделал 2 ассиста.
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