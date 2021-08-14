"Монако" теряет Головина

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Полузащитник "Монако" Александр Головин выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы.

25-летний футболист получил повреждение во время матча 2-го тура Лиги 1 против "Лорьяна" (0:1).

По информации "СЭ", у россиянина возникли проблемы с мышцей правого бедра. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В новом сезоне Головин сыграл за "Монако" 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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