"Монако" теряет Головина
Фото инстаграм Александра Головина
Полузащитник "Монако" Александр Головин выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы.
25-летний футболист получил повреждение во время матча 2-го тура Лиги 1 против "Лорьяна" (0:1).
По информации "СЭ", у россиянина возникли проблемы с мышцей правого бедра. Сроки его восстановления пока неизвестны.
В новом сезоне Головин сыграл за "Монако" 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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