"Монако" теряет Лемара

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"Монако" теряет Лемара

Хавбек "Монако" Тома Лемар пропустит около месяца из-за повреждения.

Как сообщает beIN Sports, у футболиста диагностировали растяжение связок правого плеча.

В текущем сезоне Лемар провел 14 матчей, забил один гол и отдал три ассиста.

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