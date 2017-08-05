"Монако" теряет Мбаппе

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"Монако" теряет Мбаппе

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе травмировался по ходу матча первого тура французской Лиги 1 против "Тулузы", сообщает BBC.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 18-летнего футболиста станут известны после прохождения медобследования.

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