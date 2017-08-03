"Монако" требует за Мбаппе 180 миллионов евро включая бонусы

"Реал" не оставляет попыток приобрести нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский клуб хочет получить за футболиста 155 миллионов евро. Кроме того, монегаски намерены включить в договор продажи пункт о выплате "Реалом" бонусов в размере 25 миллионов евро, если форвард станет обладателем "Золотого мяча".

Впрочем, в королевском клубе считают, что эта сумма слишком велика.

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