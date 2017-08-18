"Монако" требует за Мбаппе 200 миллионов евро

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"Монако" требует за Мбаппе 200 миллионов евро

"Монако" и ПСЖ продолжают вести переговоры по трансферу форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает Sky Sports, монегаски требуют за 18-летнего футболиста 200 миллионов евро, однако парижане готовы предложить только 155 миллионов плюс бонусы.

Сам Мбаппе хотел бы перебраться в ПСЖ, чем остались крайне недовольны руководители "Монако", которые отстранили перспективного нападающего от участия в матчах.

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