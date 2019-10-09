"Монако" трудоустроил экс-игрока сборной России

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"Монако" трудоустроил экс-игрока сборной России

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев получил должность в структуре "Монако".

Как сообщают российские СМИ, 52-летний функционер стал советником по спортивным вопросам вице-президента и генерального директора монегасков Олега Петрова.

Корнеев будет отвечать за экспертную оценку потенциальных новичков, а также воспитанников клубной академии "Монако".

Ранее экс-футболист занимал пост спортивного директора в "Зените" и "Локомотиве". С 2006 по 2010 год входил в тренерский штаб сборной России.

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