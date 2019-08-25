"Монако" упустил победу в матче 3-го тура Лиги 1 с "Нимом"

"Монако" в матче 3-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с "Нимомо".

В составе монрегасков голами отметились Ислам Слимани и Виссам бен Йеддер. Полузащитник Александр Головин поучаствовал в двух голевых комбинациях команды.

"Монако" - "Ним" - 2:2 (2:0).

Голы: Слимани, 39 - 1:0, Бен-Йеддер, 45 - 2:0, Филиппото, 70 - 2:1, Денкей, 82 - 2:2

"Монако": Лекомт, Жемерсон, Бадиашиле, Глик, Балло-Туре, Адриен Силва(Траоре, 83), Головин, Оньекуру (Панзо, 74), Желсон Мартинш, Слимани, Бен-Йеддер (Жил Диаш, 58).

"Ним": Бернардони, Алакуш, Ландр, Мигель, Паки, Валль (Дульевич, 60), Ферхат, Филиппото, До (Денкей, 81), Рипар, Фомба (Сарр, 69).

"Монако" с 1 баллом занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1, у "Нима" такое же количество баллов.

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