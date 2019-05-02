"Монако" ушел от поражения в матче с "Ренном" благодаря дублю Фалькао
В матче 34-го тура чемпионата Франции "Ренн" и "Монако" сыграли вничью со счетом 2:2. Хозяева повели в счете с преимуществом в два мяча уже к девятой минуте благодаря дублю Адриена Юну. Во втором тайме монегасков спас от поражения дубль Радамеля Фалькао. Российский хавбек Александр Головин провел на поле 90 минут.
"Ренн" остался на 11-м месте в турнирной таблице Лиги 1, "Монако" по-прежнему занимает 16-ю позицию.
"Ренн" – "Монако" - 2:2 (2:0)
Голы: Юну, 3 - 1:0, Юну, 9 - 2:0, Фалькао, 69 - 2:1, Фалькао, 75 - 2:2
"Монако": Си, Сидибе, Жемерсон, Бадиашиле, Балло, Адриен Силва (Налдо, 63), Ахолу (Винисиус, 46), Желсон Мартинш, Головин, Рони Лопеш, Фалькао (Ндорам, 90).
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|Марсель
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|Ницца
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|Реймс
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|Ним
|34
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|10
|Страсбур
|34
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|Ренн
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|12
|Нант
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|Бордо
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|Тулуза
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|16
|Монако
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|Дижон
|34
|28
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|Генгам
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