"Монако" установил исторический антирекорд

В перенесённом матче 17-го тура Лиги 1 "Монако" на своём поле сыграл вничью с "Ниццей" со счётом 1:1.

Таким образом, монегаски впервые в истории не одержали ни одной победы в первых десяти домашних играх чемпионата Франции.

Отметим, что по итогам 20 туров "Монако" находится на 19-м месте в турнирной таблице первенства, имея в своём активе всего 15 очков.

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