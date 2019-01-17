"Монако" установил исторический антирекорд
В перенесённом матче 17-го тура Лиги 1 "Монако" на своём поле сыграл вничью с "Ниццей" со счётом 1:1.
Таким образом, монегаски впервые в истории не одержали ни одной победы в первых десяти домашних играх чемпионата Франции.
Отметим, что по итогам 20 туров "Монако" находится на 19-м месте в турнирной таблице первенства, имея в своём активе всего 15 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|50
|2
|Лилль
|20
|37
|3
|Сент-Этьен
|20
|36
|4
|Лион
|20
|34
|5
|Монпелье
|19
|31
|6
|Ницца
|20
|30
|7
|Страсбур
|20
|29
|8
|Ренн
|20
|29
|9
|Марсель
|19
|28
|10
|Реймс
|20
|27
|11
|Ним
|19
|26
|12
|Бордо
|19
|25
|13
|Нант
|20
|23
|14
|Тулуза
|20
|22
|15
|Анжер
|19
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|20
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|20
|15
|20
|Генгам
|20
|14