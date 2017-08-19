"Монако" установил рекорд чемпионата Франции

В рамках третьего тура Лиги 1 "Монако" в гостях с трудом взял верх над "Метцом".

Эта победа стала для монегасков 15-й подряд в чемпионате Франции. Как сообщает Gracenote Live, это новый рекорд первенства.

Не пропустите видеообзор матча "Метц" – "Монако". | http://soccernews.ru