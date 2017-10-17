"Монако" уступил "Бешикташу", "РБ Лейпциг" победил "Порту"

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"Монако" уступил "Бешикташу", "РБ Лейпциг" победил "Порту"

Завершились два матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в группе G. "Монако" на своем поле проиграл "Бешикташу", "РБ Лейпциг" дома был сильнее "Порту".

"Монако" – "Бешикташ" - 1:2 (1:1)
Голы: Фалькао, 30 - 1:0, Тосун, 34 - 1:1, Тосун, 54 - 1:2

"Монако": Субашич, Глик, Туре, Сидибе (Бошилья, 79), Жемерсон, Фабиньо, Моутинью, Лемар, Тилеманс (Лопеш, 57), Кейта, Фалькао.

"Бешикташ": Фабрисио, Пепе, Эркин, Адриано, Тошич, Арслан (Медель, 74), Хатчинсон, Талиска (Озъякуп, 74), Куарежма, Бабел, Тосун (Негредо, 89).

"РБ Лейпциг" Германия – "Порту" Португалия - 3:2 (3:2)
Голы: Орбан, 8 - 1:0, Абубакар, 18 - 1:1, Форсберг, 37 - 2:1, Огюстен, 40 - 3:1, Маркано, 44 - 3:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Кампль, Забитцер, Брума (Вернер, 75), Кейта, Форсберг (Бернардо, 90), Огюстен (Поульсен, 76).

"Порту": Жозе Са, Фелипе, Теллес, Лайюн, Маркано, Эррера (Эрнани, 81), Сержиу Оливейра (Оливер Торрес, 58), Марега, Данилу Перейра, Браими (Корона, 76), Абубакар.

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