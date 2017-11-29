"Монако" уступил "Нанту", "Лион" - "Лиллю" и другие результаты 15 тура Лиги 1

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"Монако" уступил "Нанту", "Лион" - "Лиллю" и другие результаты 15 тура Лиги 1Сегодня состоялись матчи 15-го тура французской Лиги 1. Вот их результаты.

"Анжер" - "Ренн" - 1:2

Голы: Экамби, 37 - 1:0, Юну, 51 - 1:1, Андре, 84 - 1:2.

"Генгам" - "Монпелье" - 0:0

"Лион" - "Лилль" - 1:2

Голы: Мендес, 21 - 0:1, Диас, 36 - 1:1, Понсе, 40 - 1:2.

Нереализованный пенальти: Фекир, 56 ("Лион").

"Лион": Лопеш, Рафаэль, Марсело, Диакаби (Янга-Мбива, 53), Менди (Маркал, 46), Ндомбеле (Корне, 46), Тузар, Ауар, Фекир, Депай, Диас.

"Метц" - "Марсель" - 0:3

Голы: Товен, 18 - 0:1, Луис Густаво, 36 - 0:2, Окампос, 71 - 0:3.

"Марсель": Манданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Замбо, Луис Густаво (Лопес, 85), Товен (Жермен, 74), Пайе, Окампос, Митроглу (Н'Джие, 63).

"Нант" - "Монако" - 1:0

Гол: Лима, 90+3 - 1:0.

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Жорже, Н'Дорам, Фабиньо, Геззал (Диахаби, 77), Моутиньо (Карильо, 85), Рони Лопеш (Кейта, 64), Фалькао.

"Тулуза" - "Ницца" - 1:2

Голы: Делор, 3 - 1:0, Балотелли, 80 - 1:1 (пенальти), Срарфи, 90+1 - 1:2.

Нереализованный пенальти: Дурмаз, 50 ("Тулуза").

"Ницца": Бенитес, Суке, Данте, Ле Маршан, Жайе, Козьелло (Сен-Максимен, 60), Тамезе, Сери, Вальтер (Сарр, 46), Балотелли, Леес-Мелу (Срарфи, 79).

Удаления: Данте, 40 ("Ницца"), Амиан Аду, 80 ("Тулуза").

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 15 41
2 Марсель 15 31
3 Лион 15 29
4 Монако 15 29
5 Нант 15 26
6 ФК Кан 15 23
7 Монпелье 15 21
8 Ренн 15 21
9 Амьен 15 21
10 Бордо 15 20
11 Сент-Этьен 15 19
12 Дижон 15 18
13 Труа 15 18
14 Ницца 15 17
15 Тулуза 15 16
16 Генгам 15 16
17 Страсбур 15 15
18 Лилль 15 15
19 Анжер 15 14
20 Метц 15 4
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