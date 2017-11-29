"Монако" уступил "Нанту", "Лион" - "Лиллю" и другие результаты 15 тура Лиги 1

Сегодня состоялись матчи 15-го тура французской Лиги 1. Вот их результаты.

"Анжер" - "Ренн" - 1:2

Голы: Экамби, 37 - 1:0, Юну, 51 - 1:1, Андре, 84 - 1:2.

"Генгам" - "Монпелье" - 0:0

"Лион" - "Лилль" - 1:2

Голы: Мендес, 21 - 0:1, Диас, 36 - 1:1, Понсе, 40 - 1:2.

Нереализованный пенальти: Фекир, 56 ("Лион").

"Лион": Лопеш, Рафаэль, Марсело, Диакаби (Янга-Мбива, 53), Менди (Маркал, 46), Ндомбеле (Корне, 46), Тузар, Ауар, Фекир, Депай, Диас.

"Метц" - "Марсель" - 0:3

Голы: Товен, 18 - 0:1, Луис Густаво, 36 - 0:2, Окампос, 71 - 0:3.

"Марсель": Манданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Замбо, Луис Густаво (Лопес, 85), Товен (Жермен, 74), Пайе, Окампос, Митроглу (Н'Джие, 63).

"Нант" - "Монако" - 1:0

Гол: Лима, 90+3 - 1:0.

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Жорже, Н'Дорам, Фабиньо, Геззал (Диахаби, 77), Моутиньо (Карильо, 85), Рони Лопеш (Кейта, 64), Фалькао.

"Тулуза" - "Ницца" - 1:2

Голы: Делор, 3 - 1:0, Балотелли, 80 - 1:1 (пенальти), Срарфи, 90+1 - 1:2.

Нереализованный пенальти: Дурмаз, 50 ("Тулуза").

"Ницца": Бенитес, Суке, Данте, Ле Маршан, Жайе, Козьелло (Сен-Максимен, 60), Тамезе, Сери, Вальтер (Сарр, 46), Балотелли, Леес-Мелу (Срарфи, 79).

Удаления: Данте, 40 ("Ницца"), Амиан Аду, 80 ("Тулуза").