"Монако" уверенно разобрался с "Метцем"
В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Монако" обыграл "Метц".
"Монако" – "Метц" 3:1
Голы: Жорже, 45 - 1:0, Геззаль, 67 - 2:0, Ньян, 72 - 2:1, Лопеш, 81 - 3:1
"Монако": Субашич, Глик, Жорже (Ндорам, 49), Сидибе, Раджи, Лемар, Фабиньо, Геззаль (Тилеманс, 81), Моутинью, Диакаби (Лопеш, 55), Фалькао.
"Метц": Кавасима, Дианье, Ньяхате, Пальмьери, Селимович, Доссеви (Ньян, 12), Поблете, Коад, Ривьере (Бенардо, 52), Ру, Ривьер (Булая, 72).
Предупреждения: Ньяхате (41), Раджи (65).
Удаление: Кавасима (50). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|56
|2
|Лион
|22
|48
|3
|Марсель
|22
|47
|4
|Монако
|22
|46
|5
|Нант
|22
|34
|6
|Ницца
|22
|34
|7
|Монпелье
|22
|31
|8
|Ренн
|22
|31
|9
|Генгам
|22
|29
|10
|Страсбур
|22
|27
|11
|ФК Кан
|22
|27
|12
|Бордо
|22
|26
|13
|Амьен
|22
|25
|14
|Дижон
|22
|25
|15
|Труа
|22
|24
|16
|Сент-Этьен
|22
|23
|17
|Анжер
|22
|22
|18
|Лилль
|22
|22
|19
|Тулуза
|22
|20
|20
|Метц
|22
|15