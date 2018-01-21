"Монако" уверенно разобрался с "Метцем"

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"Монако" уверенно разобрался с "Метцем"

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Монако" обыграл "Метц".

"Монако" – "Метц" 3:1

Голы: Жорже, 45 - 1:0, Геззаль, 67 - 2:0, Ньян, 72 - 2:1, Лопеш, 81 - 3:1

"Монако": Субашич, Глик, Жорже (Ндорам, 49), Сидибе, Раджи, Лемар, Фабиньо, Геззаль (Тилеманс, 81), Моутинью, Диакаби (Лопеш, 55), Фалькао.

"Метц": Кавасима, Дианье, Ньяхате, Пальмьери, Селимович, Доссеви (Ньян, 12), Поблете, Коад, Ривьере (Бенардо, 52), Ру, Ривьер (Булая, 72).

Предупреждения: Ньяхате (41), Раджи (65).

Удаление: Кавасима (50). | http://soccernews.ru

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