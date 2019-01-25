"Монако" уволил спортивного директора и в ближайшее время объявит о назначении нового тренера

Португальский специалист Леонарду Жардим уже сегодня должен возглавить "Монако".

Как сообщает RMC Sport, клуб также уволил спортивного директора Майкла Эменало. Отмечается, что Жардим подпишет с "Монако" соглашение до 2021 года.

Ранее Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 год. Под его руководством клуб выигрывал чемпионство в сезоне 2016/17.

Напомним, что "Монако" отстранил Тьерри Анри от работы тренером команды.

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