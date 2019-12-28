"Монако" уволил Жардима и назначил нового главного тренера

Португальский специалист Леонарду Жардим уволен с поста главного тренера "Монако", сообщает официальный сайт клуба. Его преемником назначен испанец Роберт Морено.

Причиной отставки португальца стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. Стоит отметить, что Жардим уже второй раз покидает "Монако". Ранее его увольняли в октябре 2018 года, но спустя всего три месяца он вернулся в клуб.

42-летний Морено ранее работал ассистентом Луиса Энрике в "Роме", "Сельте", "Барселоне" и сборной Испании. Летом 2019 года тренер возглавил сборную Испании после отставки Энрике из-за тяжелой болезни дочери, которая впоследствии скончалась. Под руководством Морено Испания вышла на Евро-2020, но вскоре после этого в команду вернулся Энрике. Новый тренер не пожелал продолжать сотрудничество с Морено.

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