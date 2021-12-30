"Монако" уволит Ковача. Он уже отстранен от работы
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
Хорватский специалист Нико Ковач будет уволен с поста главного тренера "Монако" в ближайшее время, сообщает издание L’Équipe.
По информации источника, сегодня клуб отстранил Ковача от работы с первой командой.
Ранее сообщалось, что Ковач может быть уволен из-за плохих отношений с игроками и слабым прогрессом молодых талантов.
После 19 туров французского чемпионата "Монако" занимает 6-е место, имея в активе 29 очков
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