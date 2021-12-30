"Монако" уволит Ковача. Он уже отстранен от работы

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"Монако" уволит Ковача. Он уже отстранен от работыФото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Хорватский специалист Нико Ковач будет уволен с поста главного тренера "Монако" в ближайшее время, сообщает издание L’Équipe.

По информации источника, сегодня клуб отстранил Ковача от работы с первой командой.

Ранее сообщалось, что Ковач может быть уволен из-за плохих отношений с игроками и слабым прогрессом молодых талантов.

После 19 туров французского чемпионата "Монако" занимает 6-е место, имея в активе 29 очков

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