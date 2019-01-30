"Монако" в ближайшее время объявит об очередном трансфере

Японский полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава близок к переходу в "Монако", сообщает RMC.

По сведениям издания, монегаски договорились об аренде футболиста с правом последующего выкупа. Сегодня японец должен прибыть в Монако, чтобы пройти медицинское обследование.

В нынешнем сезоне 29-летний Кагава провел за "Боруссию" пять матчей во всех турнирах и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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