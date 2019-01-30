"Монако" в ближайшее время объявит об очередном трансфере
Японский полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава близок к переходу в "Монако", сообщает RMC.
По сведениям издания, монегаски договорились об аренде футболиста с правом последующего выкупа. Сегодня японец должен прибыть в Монако, чтобы пройти медицинское обследование.
В нынешнем сезоне 29-летний Кагава провел за "Боруссию" пять матчей во всех турнирах и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11