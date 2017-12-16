"Монако" в гостях громит "Сент-Этьен"
В рамках 18-го тура французской Лиги 1 "Монако" на выезде разгромил "Сент-Этьен" со счётом 4:0. Стоит отметить, что "зелёные" почти весь второй тайм играли в меньшинстве.
"Сент-Этьен" – "Монако" - 0:4
Голы: Сидибе, 3 - 0:1, Лемар, 32 - 0:2, Фабиньо, 53 - 0:3, Кейта, 60 - 0:4.
"Сент-Этьен": Рюффье, Силва, Теофиль-Катрин, Мбенге, Пажо, Маига, Кабелла (Янко, 88), Монне-Паке, Эрнани (Эль-Хаджи, 66), Вагнер (Мулен, 56), Дьони.
"Монако": Субашич, Жемерсон, Сидибе, Глик, Жорже, Лемар (Геззаль, 66), Лопеш (Диакаби, 87), Моутинью, Фабиньо, Кейта (Каррильо, 77), Фалькао.
Удаление: Рюффье (53).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|44
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|17
|35
|4
|Марсель
|17
|35
|5
|Нант
|17
|27
|6
|Ренн
|17
|25
|7
|Монпелье
|17
|23
|8
|Ницца
|17
|23
|9
|ФК Кан
|17
|23
|10
|Генгам
|17
|22
|11
|Амьен
|17
|21
|12
|Страсбур
|17
|21
|13
|Дижон
|17
|21
|14
|Бордо
|17
|20
|15
|Сент-Этьен
|18
|20
|16
|Тулуза
|17
|19
|17
|Труа
|17
|18
|18
|Лилль
|17
|18
|19
|Анжер
|17
|15
|20
|Метц
|17
|5