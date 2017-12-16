"Монако" в гостях громит "Сент-Этьен"

Теги сент-этьенмонако

"Монако" в гостях громит "Сент-Этьен"

В рамках 18-го тура французской Лиги 1 "Монако" на выезде разгромил "Сент-Этьен" со счётом 4:0. Стоит отметить, что "зелёные" почти весь второй тайм играли в меньшинстве.

"Сент-Этьен" – "Монако" - 0:4

Голы: Сидибе, 3 - 0:1, Лемар, 32 - 0:2, Фабиньо, 53 - 0:3, Кейта, 60 - 0:4.

"Сент-Этьен": Рюффье, Силва, Теофиль-Катрин, Мбенге, Пажо, Маига, Кабелла (Янко, 88), Монне-Паке, Эрнани (Эль-Хаджи, 66), Вагнер (Мулен, 56), Дьони.

"Монако": Субашич, Жемерсон, Сидибе, Глик, Жорже, Лемар (Геззаль, 66), Лопеш (Диакаби, 87), Моутинью, Фабиньо, Кейта (Каррильо, 77), Фалькао.

Удаление: Рюффье (53).

Не пропустите: Эмери рассказал о физической форме Неймара. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 17 44
2 Монако 18 38
3 Лион 17 35
4 Марсель 17 35
5 Нант 17 27
6 Ренн 17 25
7 Монпелье 17 23
8 Ницца 17 23
9 ФК Кан 17 23
10 Генгам 17 22
11 Амьен 17 21
12 Страсбур 17 21
13 Дижон 17 21
14 Бордо 17 20
15 Сент-Этьен 18 20
16 Тулуза 17 19
17 Труа 17 18
18 Лилль 17 18
19 Анжер 17 15
20 Метц 17 5
Полная таблица

топ-5 тегов