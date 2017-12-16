"Монако" в гостях громит "Сент-Этьен"

В рамках 18-го тура французской Лиги 1 "Монако" на выезде разгромил "Сент-Этьен" со счётом 4:0. Стоит отметить, что "зелёные" почти весь второй тайм играли в меньшинстве.

"Сент-Этьен" – "Монако" - 0:4

Голы: Сидибе, 3 - 0:1, Лемар, 32 - 0:2, Фабиньо, 53 - 0:3, Кейта, 60 - 0:4.

"Сент-Этьен": Рюффье, Силва, Теофиль-Катрин, Мбенге, Пажо, Маига, Кабелла (Янко, 88), Монне-Паке, Эрнани (Эль-Хаджи, 66), Вагнер (Мулен, 56), Дьони.

"Монако": Субашич, Жемерсон, Сидибе, Глик, Жорже, Лемар (Геззаль, 66), Лопеш (Диакаби, 87), Моутинью, Фабиньо, Кейта (Каррильо, 77), Фалькао.

Удаление: Рюффье (53).

Не пропустите: Эмери рассказал о физической форме Неймара. | http://soccernews.ru