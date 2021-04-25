"Монако" в гостях победил "Анже"

Теги монакоанжер

"Монако" в гостях победил "Анже"Фото: Твиттер @Ligue1UberEats
Подошел к концу очередной матч в рамках 34 тура французской Лиги 1. "Анже" на своем поле принимал "Монако" и уступил со счетом 0:1. "Монегаски" продолжают борьбу за чемпионство и победа в этом матче была очень важна для них. Единственный мяч на 79 минуте забил нападающий гостей Бен-Йеддер. Примечательно, что за несколько секунд до этого поле покинул российский полузащитник "Монако" Александр Головин, который начал матч в стартовом составе.

Победа позволила подопечным Ковача набрать 71 очко и подняться на 2 строчку в турнирной таблице. У "Анже" остался 41 балл и 12 позиция в чемпионате Франции.

"Анже" - "Монако" 0:1 (0:0)

Гол: Бен-Йеддер, 79 - 0:1

"Анже": Бернардони, Манко, Тома, Траоре, Павлович (Кабо, 82), Кулибали, Капель, Амаду (Баокен, 28), Мангани (Ульд-Халед, 71), Перейра Лаже (Чо, 82), Дьони (Тиуб, 71).

"Монако": Лекомт, Марипан, Дисаси (Балло-Туре, 79), Сидибе, Агиляр (Бадиашиле, 59), Тчуамени, Головин (Фабрегас, 79), Фофана, Кайо Энрике, Фолланд, Йоветич (Бен-Йеддер, 18).

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